Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 10:01
tesvik odemesi...degisilik olacak mi..

BU KADAR ŞEYE GELEN ZAMDAN SONRA EK TEŞVİK(DÖNER SERMAYE) ÜCRETLERİNDE YADA KAT SAYILARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK MI..


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Aday Memur
08 Şubat 2024 12:29
hocam zamlı teşvik ve taban ödemesini bu ay alacaz diye biliyorum sorduğumda ocak ayında Aralık ayının teşvik ve taban ödemesini aldığımızı söylediler tabi doğruysa
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