Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Şubat 2024 10:03
Üniversiteden nakil acill cevap lütfen
merhaba 28 Kasım da kadroya geçtim Nisan'da kadrolu olarak 1 yılım doluyor,farklı uniden biriyle yer değişikliği nakil yapmak istiyorum yerimde sorunlar yaşıyorum, nisandan sonra dilekçe verip muvafakat verilirse yer değişikliği yapabilir miyim nakil için belli bir dönemi mı beklemem gerekiyor, muvafakat verilmesi için ne daha etkili olur net bilgisi olanlar yazabilir mi acil lütfen nasıl bir yol izlemeliyim yer değişikliği için ne yapmalıyım??!

Çok Yazılan Konular

memurla aynı işi yapıp fazla maaş alan tekniker ve teknisyenlerAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. En yüksek net sds ne kadar?Üniversiteye muvafakat dilekçe vereceğim..Buro personeliDestek personeli 3 sene sonraYapikredi promosyon2024 Naklen Atama Kontenjanlarıbanka promosyonuGuncel sosyal denge sozlesmeleri

Sözlük

vatanımı severim casusları döverim 2 lösev 1 miraç kandili 2 yegane 1 Göbeklitepe 5 Arif susam 2 esnaf 1 kıdem tazminatı caiz değildir 7 ata demirer 1 epikantus 1

Son Haberler

Başkent'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz''Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor''AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'MSB: F-16 satış sürecinde bir olumsuzluk beklenmiyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı