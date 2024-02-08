Üniversiteden nakil acill cevap lütfen

merhaba 28 Kasım da kadroya geçtim Nisan'da kadrolu olarak 1 yılım doluyor,farklı uniden biriyle yer değişikliği nakil yapmak istiyorum yerimde sorunlar yaşıyorum, nisandan sonra dilekçe verip muvafakat verilirse yer değişikliği yapabilir miyim nakil için belli bir dönemi mı beklemem gerekiyor, muvafakat verilmesi için ne daha etkili olur net bilgisi olanlar yazabilir mi acil lütfen nasıl bir yol izlemeliyim yer değişikliği için ne yapmalıyım??!

merhaba 28 Kasım da kadroya geçtim Nisan'da kadrolu olarak 1 yılım doluyor,farklı uniden biriyle yer değişikliği nakil yapmak istiyorum yerimde sorunlar yaşıyorum, nisandan sonra dilekçe verip muvafakat verilirse yer değişikliği yapabilir miyim nakil için belli bir dönemi mı beklemem gerekiyor, muvafakat verilmesi için ne daha etkili olur net bilgisi olanlar yazabilir mi acil lütfen nasıl bir yol izlemeliyim yer değişikliği için ne yapmalıyım??!