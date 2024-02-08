Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 10:11
İcra sürecinde ne yapılmalı

Arkadaşlar merhaba.

Ödeyemediğim ve önümüzdeki süreçte ödeyemeyeceğim kredi kartı borcum nedeniyle görünen o ki icraya düşeceğim. Bu süreçte yapmam gerekenler nelerdir? Süreç nasıl ilerler? Şuan ödenmemiş taksidi yok fakat diğer borçlarım sebebiyle 300bin lira limitli olan kredi kartından mecburen icraya düşeceğim. Birkaç farklı başlıkta faize itiraz vb paylaşımlar gördüm fakat kredi kartında da aynı şartlar geçiyormu emin değilim belli olan faiz oranları var sonuçta bununla alakalı tecrübesi olan tavsiye vermek isteyen varsa çok sevinirim.

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