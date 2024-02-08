Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Şubat 2024 10:38
Eski uzman çavuşlar

Eski Uzman Çavuşlar Kazanılmış Hakları olan Kamu da Memuriyet Kadrolarına Atanabilmek için Devletimiz eliyle Genel Atamalarının yapılması için mücadele ediyorlar bu kapsamda ATAUZDER Atanamayan Uzmanlar Derneğini kurdular tüm sosyal medya platformlarında aktif olarak varlar özellikle x platformunda web sayfaları mevcut


Müstafi Uzman Çavuş
Aday Memur
08 Şubat 2024 10:39
Derneğimizin Genel Başkanı Sn.Mustafa Gündeşli dir. Derneğimizin merkezi Sincan/ANKARA'dadır
Toplam 1 mesaj

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