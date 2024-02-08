Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 10:45
Kurum Değiştiren personelin eski hizmeti

Merhaba. Adliyede 5 yıl mübaşir olarak görev yaptıktan sonra KPSS ile hastaneye Sağlık teknikerliğine geçiş yaptım. Adalet Bakanlığındaki hizmetim Derece-kademeye yansıtılmadı. Eski hizmeti Derece Kademeye yansıtılan var mı ? Yansıması gerekmez mi ?

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