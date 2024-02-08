Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 10:56
Mutemet arkadaşlar bakarsa

Teknisyen olarak görev yapmaktayim önlisans teknikerlik bitirdim tekniker diplomamı verdim tekniker maaşı alıyorum şuan lisans kamu yönetimi bitirdim diplomayı verirsen maasimda düşme olurmu veya yükselme mutemet arkadaşlar bilgilendirme yaparsa

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