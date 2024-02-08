Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 10:59
Görev suistimali

Merhabalar çalıştığım kurumda bir tıbbi sekreter mola adı altında 1 saat gidiyor 2 saat gidiyor bunun hakkında ne yapabilirim?


Dol8311
Memur
08 Şubat 2024 11:18

Tuttuğun yerde gereğini yap


IlIlIlIlIlIlIlIlIlIl
Aday Memur
08 Şubat 2024 11:41

Nasıl yani

Dol8311, 1 saat önce

Tuttuğun yerde gereğini yap

Toplam 2 mesaj

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