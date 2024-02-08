KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 11:25
Türkçenin Çığrından çıkmış olması

Çıkmış sınav sorularini cozuyorum ve her 5 soruda 1 tane yapamadigim cikiyor. Bazi soruların bana gore tek cevabı yok. Yoruma cok acik sorular. Nasil yapacagiz bu türkçeyi?

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