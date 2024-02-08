Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


08 Şubat 2024 11:25
enflasyon tahmini ne dusunuyorsunuz ?

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14

Çok Yazılan Konular

Seçimlerde görev almak ne yapmalıyız.Acill Cevap LütfenKurum Değişikliği

Sözlük

icmal 1 tenakuz 1 saçmalamayın 2 2024 1 totem 2 Bugün olanlar 5 kıdem tazminatı caiz değildir 7 Güvey 1 Arap yarımadasında kar yağar mı 3 Hansel Emmanuel 1

Son Haberler

Başkent'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz''Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor''AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'MSB: F-16 satış sürecinde bir olumsuzluk beklenmiyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı