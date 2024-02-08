Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 11:29
Cezaevi lojmanları

Cezaevi lojmanlarında müdüre yakın kişiler uzun yıllardır sahte tahsis ve gereğinden fazla oturanlar varsa hangi yolla bu yolsuzluğa dur diyebiliriz, çözüm birimi cte mi komisyon mu ?

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