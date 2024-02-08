Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Şubat 2024 11:50
matematik mezunu programcı maaş hesaplaması nasıl olmalı

merhaba matematik mezunu 3/2 programcı kadrosundayım. maaşımı eksik hesapladıklarını düşünüyorum. öht ve yan ödeme ve ek gösterge kaç olması lazım benim gibi olanların bilgisi olan var mıdır?

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