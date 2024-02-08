KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 12:15
B Grubu Atamalarında Yaş Sınırı
Arkdaşlar merhaba. B Grubu atamalarında yaş sınırı var mı? Bazı sözleşmeli alımlara bakıyorum 30 bazılarında 35 yaş sınırı koyuyorlar. Sözleşmeli ve merkezi atamalar olarak ayrı ayrı bilgilendirirseniz sevinirim.

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