Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 12:22
proje okulları yönetici atama taslağı

yönetici atama taslağında ekys puanı şartıda eklenebilir durumu varmış kriterlere ek olarak bakalım ne olacak göreceğiz


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 12:36

olmaz,

sınav olursa bizimkiler eleniyor, sınav olmasın mülakat olsun diye rapor yazmış adamlar.

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