yol harcirah

iki taraf da yapabilir harcırahı. 2 sene önce atandığımda ayrılacağım hastane yapan arkadaş yok gittiğin yerden al dedi atandığım hastaneden aldım. şimdi tekrar tayinim çıktı mutemet ile görüştüm ben yaparım dedi. yapmak istemedikleri için gittiğin yerden al diyorlar bence

iki taraf da yapabilir harcırahı. 2 sene önce atandığımda ayrılacağım hastane yapan arkadaş yok gittiğin yerden al dedi atandığım hastaneden aldım. şimdi tekrar tayinim çıktı mutemet ile görüştüm ben yaparım dedi. yapmak istemedikleri için gittiğin yerden al diyorlar bence