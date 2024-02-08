Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 12:43
yol harcirah

Merhabalar herkese.

Ocak 2024 iller arası atamada tayinim çıktı.

Çalıştığım kurumda mutemetlik ile görüştüm yol harcırahını kendilerinin yapmadığını gidecek olduğum hastanenin yapacağını söylediler. Maliyeden yazı geldiğini ve 2024e girince kuralın değiştiğini belirttiler.

Gidecek olduğum hastaneyi aradım onlara yazı gelmediğini ve ayrılış yapacak olduğum kurumdan almam gerektiğini söylediler.

Doğrusu nedir bunun kesin bilgi sahibi olan yazabilir mi??


ebrarın
Aday Memur
08 Şubat 2024 12:44

iki tarafta yapabiliyor bildiğim ama son zamanda bir değişilik olduysa bilemeyeceğim


NeMemuruAlkolBeyy
Aday Memur
08 Şubat 2024 13:42

?


cinar35
Aday Memur
08 Şubat 2024 13:49

Caner bey selamlar harcırah ilgili kişiye ayrılacağı kurumdan verilir kanundada net belirtir herşeyden önce yazı bile gelmeden şartsız harcırah ödenir der sakin almadan ayrılmayın hemen dilekçe yazın ilgili yazıyı tarafınıza versinler bakalım adı üstünde taşınma parası ayıptır


hkmtcldr
Aday Memur
08 Şubat 2024 13:59
iki taraf da yapabilir harcırahı. 2 sene önce atandığımda ayrılacağım hastane yapan arkadaş yok gittiğin yerden al dedi atandığım hastaneden aldım. şimdi tekrar tayinim çıktı mutemet ile görüştüm ben yaparım dedi. yapmak istemedikleri için gittiğin yerden al diyorlar bence

Canerbb
Aday Memur
08 Şubat 2024 14:17

Dilekçe yazacağım bakalım ne cevap gelicek. Duruma göre cimere ileteceğim.

cinar35, 1 saat önce

Caner bey selamlar harcırah ilgili kişiye ayrılacağı kurumdan verilir kanundada net belirtir herşeyden önce yazı bile gelmeden şartsız harcırah ödenir der sakin almadan ayrılmayın hemen dilekçe yazın ilgili yazıyı tarafınıza versinler bakalım adı üstünde taşınma parası ayıptır

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