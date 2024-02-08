Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Şubat 2024 13:12
Sozlesmeli Personel
Arkadaslar universite sozlesmeli buro personeli maasi ne kadar

asistanyonetici78
Aday Memur
08 Şubat 2024 13:13
Arkadaslar universite sozlesmeli buro personeli arsiv arastirmasi ne kadar surer en gec iki ayda tamamlanirmi bilgisi olan yazabilirmi lutfen

mevo4312
Aday Memur
08 Şubat 2024 13:24

Hocam maaş 30-31k civarı arşiv araştırması ise ortalama 1 ay max 2 ay sürer


asistanyonetici78
Aday Memur
08 Şubat 2024 13:25
Sagolun hocam teseklurler bilgilendirdiginiz icin
mevo4312, 2 saat önce

Hocam maaş 30-31k civarı arşiv araştırması ise ortalama 1 ay max 2 ay sürer


mevo4312
Aday Memur
08 Şubat 2024 14:36
Hocam geçen haftalarda size açıktan alımları takip edin mutlaka atanırsınız demiştim atandığınıza çok sevindim
asistanyonetici78, 2 saat önce
Sagolun hocam teseklurler bilgilendirdiginiz icin
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