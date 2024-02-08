Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 13:13
Herşey değişmiş insan dahil
2011 den beri bu forumu kullanıyorum ancak zaman değiştiği gibi insanlarda değişmiş bir yıldan fazladır girmiyorum foruma iki gündür giriyorum forumda saygı sevgi kalmadığını gördüm kimsenin kimseye tahammülü kalmamış elimden geldiği kadar bazı başlılara cevap vermeye çalıştım.Konuyu açandan konuya yorum yapana kadar Herkes barut fıçısı kimsenin kimseye tahammülü yok hemde diyanet personeli ne kadar dejenere olduğumuzun net göstergesi.Tabi bu sözüm herkese değil genel bir yorumum bu.

Çok Yazılan Konular

İl dışı tayin hakkında önemlimbsts ücreti hırsızlıkYurtdışı lojman Kurumlararası geçişil müftülüğünde geçici görevlendirilme nakil sınav MÜFREDATHaftalık izin günü 2024 - DİB-MBSTS başvuruları başladı.Atamalar ne zaman belli olurahlak ve maneviyat

Sözlük

epikantus 1 harcamak 1 sadece 1 kişinin yaşadığı köyler 1 esnaf 1 icmal 1 ata demirer 1 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 4 herkesten uzaklaşmak 1 Denzel Washington 2 lösev 2

Son Haberler

Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu'2024'te hedef 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir'MEB-EKYS giriş belgeleri erişime açıldıErdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değilTBMM Genel Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı