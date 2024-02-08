Herşey değişmiş insan dahil

2011 den beri bu forumu kullanıyorum ancak zaman değiştiği gibi insanlarda değişmiş bir yıldan fazladır girmiyorum foruma iki gündür giriyorum forumda saygı sevgi kalmadığını gördüm kimsenin kimseye tahammülü kalmamış elimden geldiği kadar bazı başlılara cevap vermeye çalıştım.Konuyu açandan konuya yorum yapana kadar Herkes barut fıçısı kimsenin kimseye tahammülü yok hemde diyanet personeli ne kadar dejenere olduğumuzun net göstergesi.Tabi bu sözüm herkese değil genel bir yorumum bu.

2011 den beri bu forumu kullanıyorum ancak zaman değiştiği gibi insanlarda değişmiş bir yıldan fazladır girmiyorum foruma iki gündür giriyorum forumda saygı sevgi kalmadığını gördüm kimsenin kimseye tahammülü kalmamış elimden geldiği kadar bazı başlılara cevap vermeye çalıştım.Konuyu açandan konuya yorum yapana kadar Herkes barut fıçısı kimsenin kimseye tahammülü yok hemde diyanet personeli ne kadar dejenere olduğumuzun net göstergesi.Tabi bu sözüm herkese değil genel bir yorumum bu.