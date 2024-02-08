Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Şubat 2024 13:34
Mazeret izni ile tatil

Merhabalar arkadaşlar, geçen sene yazın araştırma görevlisi olarak atandım. Haftaya vize randevum var, ramazan bayramında Hollanda'ya arkadaşımı ziyarete gitmek niyetindeyim. Bölüm başkanım bana bunun için mazeret izni verebilir mi? İznim olduğuna dair dekanlıktan belge almam gerekiyor başvurum için çünkü. Eğer veremeyecekse yol yakınken her şeyi iptal edeceğim. Teşekkürler.

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