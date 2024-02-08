Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 13:35
yıpranma payı

hemşireler için yıpranma payı emekli olduktan sonra mı eklenecek.yıpranma payımızı nereden görebiliriz.sgk hitap bölümüne çok mail gönderdim ama eklemiyorlar.cevap ta yazmıyorlar.

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