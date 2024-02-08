KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 13:36
kültür turizm bakanlığı büro personeli
en düşük puanla kapatma ihtimali olan iller sizce hangi hangileri olur?

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 13:40

İstanbul ve Ankara olmaz bence ama Gsb ile kıyaslayacak olursak Akdeniz Ege arası ve doğu civarı olabilir Urfa Gsb de 78 ile kapattı Isparta 74 ile yani


Clark011.
Şef
08 Şubat 2024 13:41
kadrolar çok fazlaymış o alımda ama bu alımda 5-6 kişi anca
Mehmet-şeker, 1 saat önce

İstanbul ve Ankara olmaz bence ama Gsb ile kıyaslayacak olursak Akdeniz Ege arası ve doğu civarı olabilir Urfa Gsb de 78 ile kapattı Isparta 74 ile yani


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 13:44

İstanbul ve Ankara?nın kontenjanı en yakın kontenjanın 4-5 katı yine hatrı sayılır bi oran

Clark011., 1 saat önce
kadrolar çok fazlaymış o alımda ama bu alımda 5-6 kişi anca
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gençlik çalışanı mülakatına gitmekten vazgeçtimKultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)KPSS Çalışma Arkadaşı Arıyorum 90+Gsb Mülakatına bunu bilerek gidin(En önemli 2 madde)4001 Tarım Orman ın kapatacağı puan2023/2 DHMİ atananlarTicaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerGSB mülakatında kaçıncı oldugumu ve kaç kişi basvurdugunu nasıl öğrenirim

Sözlük

Oleg Kononenko 2 ebu süfyan 2 Juniors 2022 1 eyyamcı 1 icmal 1 sadece 1 kişinin yaşadığı köyler 1 Hansel Emmanuel 1 Arap yarımadasında kar yağar mı 3 Hakiki iman 1 carrefourdan aldığım xiaomi robot süpürgenin teknik servisi miek 1

Son Haberler

Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu'2024'te hedef 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir'MEB-EKYS giriş belgeleri erişime açıldıErdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değilTBMM Genel Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı