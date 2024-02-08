Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


08 Şubat 2024 13:41
Milli savunma bakanlığında bahçıvan olan varmı?

Herkese selamlar milli savunma bakanlığında bahçıvan memur olarak çalışanlar varmı acaba birkaç sorum olacaktı da?

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