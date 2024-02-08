Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 13:43
65.dönem Özel harekat kursu (meslek içi)

65.dönem meslek ici özel harekat kursu basvurusu ne zaman gelir konu hakkinda bilgi veya duyumu olan arkadaslar aydinlatabilir mi ?

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