Projelerde Gerçeklik Kurulu Oluşturulması Hk.

Bu yazının amacı; Tübitak, üniversiteler ve diğer bazı kuruluşlar tarafından desteklenen birtakım projeler için "Gerçeklik Kurulu" onayı alınmasının zorunluluk haline gelmesidir. Kısaca bu kurul, yapılacak olan projenin gerçeklikle ne kadar ilgili olduğunun tespitini yapmakla görevli olmalıdır. Kurul; matematikçi, fizikçi, makineci ve diğer pozitif bilimciler tarafından oluşturulmalıdır.

Tanım: "Güvenilir Yazılım" dan kastım; Matlab, Mathematica, AutoCAD, ORCAD, vb. gibi profesyonel olarak bilim insanları tarafından kullanılan, bilindik; numerik kütüphaneleri Fortran 77 numerik kütüphanelerine dayanan, algoritmaları matematiksel ispatlar ile teyit edilmiş yazılımlardır.

Bu kurulun gerekliliğini aşağıdaki bazı örneklerde nelerin ters gideceğini düşünerek bulabilirsiniz:

1) Tıp Alanında: VR teknolojisiyle anatomi ve tıp eğitimi projeleri

2) Kozmoloji Alanında: VR teknolojisiyle uzay ve havacılık projeleri

3) Afet Alanında: VR teknolojiyle Afetler hakkında olan projeler

4) Eğitim Alanında: Güvenilir yazılımlara dayanmayan teknoloji kullanan bütün projeler

5) Her Alanda: Yapay zeka

vb.