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Editörler : supporters.


08 Şubat 2024 14:29
Projelerde Gerçeklik Kurulu Oluşturulması Hk.

Bu yazının amacı; Tübitak, üniversiteler ve diğer bazı kuruluşlar tarafından desteklenen birtakım projeler için "Gerçeklik Kurulu" onayı alınmasının zorunluluk haline gelmesidir. Kısaca bu kurul, yapılacak olan projenin gerçeklikle ne kadar ilgili olduğunun tespitini yapmakla görevli olmalıdır. Kurul; matematikçi, fizikçi, makineci ve diğer pozitif bilimciler tarafından oluşturulmalıdır.

Tanım: "Güvenilir Yazılım" dan kastım; Matlab, Mathematica, AutoCAD, ORCAD, vb. gibi profesyonel olarak bilim insanları tarafından kullanılan, bilindik; numerik kütüphaneleri Fortran 77 numerik kütüphanelerine dayanan, algoritmaları matematiksel ispatlar ile teyit edilmiş yazılımlardır.

Bu kurulun gerekliliğini aşağıdaki bazı örneklerde nelerin ters gideceğini düşünerek bulabilirsiniz:

1) Tıp Alanında: VR teknolojisiyle anatomi ve tıp eğitimi projeleri

2) Kozmoloji Alanında: VR teknolojisiyle uzay ve havacılık projeleri

3) Afet Alanında: VR teknolojiyle Afetler hakkında olan projeler

4) Eğitim Alanında: Güvenilir yazılımlara dayanmayan teknoloji kullanan bütün projeler

5) Her Alanda: Yapay zeka

vb.


drkalp2023
Aday Memur
08 Şubat 2024 14:30

Problemin Tarifi: Teknoloji tabanlı projelerin yanlış animasyon ve yanlış modelleme ile öğrencileri, bilim insanlarını ve hedef kitlesini kandırması. Fizik ve matematik yasalarına aykırı, ama duyu organları ve standart ölçme cihazlarıyla tespit edilemeyen hataların yapılması. Eğitim alanında kullanılan yanlış modellemelerin öğrencilerin bilişsel süreçlerini etkilemesi.

Problemin Kökeni: Teknoloji üreten Apple, Microsoft, OpenAI vb firmalarda çalışan yazılımcıların yeteri kadar matematiksel eğitim almamış olması ve gerçek dışı animasyonlar, videolar vb ile piyasada yol almalarıdır. Performans almak için kullandıkları bütün 3D ve 2D kütüphaneler güvenilmezdir.

Problemin Kısa Tarihçesi: von Neumann bilgisayar mimarisine dayanan bütün ciddi hesaplamalarda; numerik dersinde öğrendiğiniz mutlak hata, bağıl hata vb hesapları yapmak, bilgisayarın sonlu sayıları kullandığını düşünmek zorundasınız. Eğer projenizde bir gerçekliğin istatiksel modelini yapıyorsanız, istatiksel ve olasılıksal şekilde bunun doğruluğunu ispatlamalısınız.

Yani çıkıp Robloxda ekranı sallayıp "Ben 7 şiddetinde deprem modelledim", veya bir su akar görüntüsü üretip "ben damarda kanın akışını modelledim" dememelisiniz. Bir çizgi film programı kullanıp, ?ben afet anında kaçış senaryosu ürettim? dememelisiniz.

Benim kişisel fikrim yukarıda verildiği şekildedir.

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