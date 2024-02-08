Veli tehdit ediyor

Veli beni aradı çocuğunu dövdüğümü söyledi ve beni tehdit etti. Bir kaçtır yapıyorsun dedi halbuki yapmadım. Zil çalmadan sınıftan kaçıp gitmeye çalıştı yakaladım biraz sert bir şekilde öğretmenler odasına götürdüm ve sözlü olarak kızdım. Biraz sert uyardım ama veli onun çocuğunu dövdüğümü söylüyor. Şahit var diyor. Okula gel görüşelim dedim dinlemedi. Beni sor bilirler diyor. Kendi kendine konuşup kapattı. Bir şey yapmam gerekiyor mu bilmiyorum yaşayan ne yaptı merak ediyorum. Köy okulundayım ve burada eğitim çok önemli değil. Velinin üç veya dört tane eşi olduğu söyleniyor.