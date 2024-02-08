Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 14:33
Veli tehdit ediyor

Veli beni aradı çocuğunu dövdüğümü söyledi ve beni tehdit etti. Bir kaçtır yapıyorsun dedi halbuki yapmadım. Zil çalmadan sınıftan kaçıp gitmeye çalıştı yakaladım biraz sert bir şekilde öğretmenler odasına götürdüm ve sözlü olarak kızdım. Biraz sert uyardım ama veli onun çocuğunu dövdüğümü söylüyor. Şahit var diyor. Okula gel görüşelim dedim dinlemedi. Beni sor bilirler diyor. Kendi kendine konuşup kapattı. Bir şey yapmam gerekiyor mu bilmiyorum yaşayan ne yaptı merak ediyorum. Köy okulundayım ve burada eğitim çok önemli değil. Velinin üç veya dört tane eşi olduğu söyleniyor.


E.Kayı Han
Editor
08 Şubat 2024 14:59

muhtarla konuş durumu anlat. Muhtarın sözlerine göre örneğin bişey yapmaz öylesine konuşur derse bir şey yapmana gerek yok ama hocam aman dikkatli ol vebenzeri konuşursa şikayetçi ol.

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