Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Şubat 2024 15:01
Rütbeli personel statü değişikliği sonucu askerlikten sayılan hizmet süresi Hk.

70 günlük eğitim okulu 112 gün asteğmenliğim var. Bu tabloya göre ne kadarı hizmet süresinde sayılır? Tabloda yedek subay ibaresi yok bazı durumlardan statümün ere dönüşme kararı verilebileceği konuşuluyor. Kaç günü hizmetten sayılır? Yardımlarınızı bekliyorum.

Saygılarımla.

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