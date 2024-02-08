Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 15:12
Öddk (acil cevabınıza ihtiyacım var)

Arkadaşlar merhaba geçen hafta da bu konuyla ilgili konu açmıştım.Öddk sürecinde veliye tebliğ yapılmadan eokul sistemine öğrenci cezalarını işlediler.Yani veliye karara itiraz hakkı tanınmadı.Bugün konuştum bu sebeple ilk dönem kararlarının altına imza atmayacağım dedim.?Sizin itirazınız karara değil sürece buraya imza atmak zorundasınız eğer karara itirazınız varsa o zaman söylemeniz gerekirdi?dediler.Ben süreçten dolayı zaten bu kararları kabul etmiyorum dedim.?İkisi farklı şeyler? denildi. Yedek üye yerime imza atabilir işi neden zora koşuyorsunuz dedim.?Hayır sizin olduğunuz toplantıya yedek üye imza atamaz ayrıca 3 asil üye imza atmak zorunda? dediler.En son olarak da ?yeni karar defteri alınır kararlar tekrardan alınır yazılır eokuldan silinir veliye tebliğ ederiz sonra tekrar yazarız?.Yani benim yerime yedek üyenin bi dönem boyunca imza atması çok mu zor anlayamadım? O zaman neden yedek üye var? Bana bi akıl verin lütfen &#128591;&#127995;

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