Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 15:21
Geçici Görevlendirme
Arkadaşlar çalışmış olduğum kurumdan başka bir kuruma geçici görevlendirme yapmak istiyorum bu konuda bilgisi olan var mı ?

E.Kayı Han
Editor
08 Şubat 2024 15:23

Böyle bir şansınız olsa idi keşke ama böyle bir şey yok.


Düzmemur43
Aday Memur
08 Şubat 2024 15:53
geçici görevlendirme yönetmeliğine göre var
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