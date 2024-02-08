Memurlar net reklam engelleme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
temmuz zam oranı %30 altı olmayacakKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesigorevde yukselme mevzuatŞubat Ayı enflasyon tahmini?memurun kazanci uzerinden sigorta priminin yatirilmamasiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkBüyükşehir tazminatıyüzde 2 cepte2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Yeşil pasaport
Sözlük
Son Haberler
Küresel ısınma tüm yıl boyunca ilk kez 1.5 dereceyi aştıAk Partili Akbaşoğlu: Emeklilerin alım gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğizİstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktıBaşkent'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldiOtizmli genci darbettiği iddiasıyla spor okulu eğitmeni tutuklandı
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı