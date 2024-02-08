Üniversitelerde yapılan arşiv araştırması

Arkadaşlar merhabalar. Bir üniversiteye 4B'li olarak atandım ve arşiv araştırmam devam ediyor. Halı hazırda kadrolu olarak bir başka üniversitede çalışıyorum. Memur olmadan önce yüz kızartıcı suçlardan birinden hakkımda soruşturma açılmıştı. Sonrasında müştekinin "aramızda husumet vardı diye bir anlık sinirle şikayet ettim böyle bir durum/suç gerçekleşmedi" demesi üzerine savcı tarafından KYOK aldım. Memuriyete ilk girişimde sorun olacağını düşünmüştüm ama arşiv araştırmam olumlu gelmişti. Şu an 4 yıllık memurum.

Şimdi esas konuya geçersek.. Memurken yaklaşık olarak 1 yıl önce bir akrabamla küfür/tehdit içeren kelimeler kullanmadığım bir tartışma yaşadım. Kendisi sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğum iddiasıyla hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ortada bir mesaj yok. Bunu belirtsemde sadece 1 sayfadan ibaret, düzenlenmiş ekran görüntüsü ile hakkımda tehdit/hakaretten dava açıldı. Hakim basit yargılama yoluyla yargılamayı seçti. Sonrasında somut delil yok diyerek beraat verdi. Boş yere hakkımda bir adet dava açıldı. Uyapta kapalı dava olarak gözüken tek davam bu. Şahıs hakkında karşı şikayette bulundum. Şu an kapalı davam dışında müşteki sıfatıyla sorusturması devam etmekte.

Benim biraz telaşlandığım husus şu ki.. Arşiv araştırmamın olumsuz gelmesinden çekiniyorum. Herhangi bir sabıka, arşiv kaydım yok. Daha önce herhangi bir terör örgütüyle alakalı bi soruşturma geçirmedim. Aile hatta yakin akrabamlardan biri ihraç, soruşturma vs geçirmedi. Ama bi arkadaş başvurduğun üniversitenin komisyonu bunları görüp olumsuz verir dedi. Bunlardan dolayi olumsuz gelmesi yüksek bir ihtimal mı? Olumsuz gelirse idare mahkemesi ile kesin olarak kazanabilir miyim? Teşekkür ederim..