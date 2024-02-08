Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Şubat 2024 16:45
ogle arasi disari cikarken amire haber verme

Merhaba arkadaşlar Sanayi Bakanlığına bağlı kamu personeliyim kendi yemekhanemiz var ,müdürümüz öğle arasında kurum dışına çıkacağınız zaman bana haber verin diyor.Buna mecbur muyuz ? Bununla ilgili resmi bir yazı bulamadım yardımcı olabilecek varsa çok minnettar olurum.

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