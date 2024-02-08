KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 17:25
4001

daha önceki genel merkezi alımda 23 kişi alınmıştı puan 89.4 e düşmüştü

tarım orman 115 kişi alacak sizce puan kaça düşer


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Şubat 2024 17:29

Basit bir hesapla oran oranti icler dışlar carpimi yaparsaak. Cevap 84.92


İntihalci-girl
Aday Memur
08 Şubat 2024 17:35

nasıl bir hesaplama yöntemi bu ya

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Basit bir hesapla oran oranti icler dışlar carpimi yaparsaak. Cevap 84.92


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Şubat 2024 18:26

Sallamasyon

İntihalci-girl, 2 saat önce

nasıl bir hesaplama yöntemi bu ya


SonsuzRuh
Memur
08 Şubat 2024 18:35

:DDD

İntihalci-girl, 2 saat önce

nasıl bir hesaplama yöntemi bu ya

Toplam 4 mesaj

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