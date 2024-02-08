Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Şubat 2024 17:29
Satınalma birimi

Merhaba arkadaşlar. Satınalma biriminde satınalmacı olmak mı yoksa taşınır kayıt yetkilisi olmakmı yorumlarınızı yazarmısınız

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