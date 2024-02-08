KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 17:38
Kadrolu çalışan biri yeni puanla kadrolu kadroya geçiş
2022 kpss puanı ile merkezi atama ile mühendis olarak atandım 2024 kpss puanı alıp tekrar merkezi atama ile kadrolu bir kadroya yerleşebilmem mümkün mü bekleme olmadan ?

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