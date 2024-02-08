Kadrolu çalışan biri yeni puanla kadrolu kadroya geçiş

2022 kpss puanı ile merkezi atama ile mühendis olarak atandım 2024 kpss puanı alıp tekrar merkezi atama ile kadrolu bir kadroya yerleşebilmem mümkün mü bekleme olmadan ?

2022 kpss puanı ile merkezi atama ile mühendis olarak atandım 2024 kpss puanı alıp tekrar merkezi atama ile kadrolu bir kadroya yerleşebilmem mümkün mü bekleme olmadan ?