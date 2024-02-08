Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 17:39
Manevi danışman

Merhaba arkadaşlar Lise mezunu hemşireyim ilahiyat fakültesi mezunuyum kendi hastanem de manevi danışmanlık birimine görevlendirilebilir miyim? Şuan diyanetten görevlendirme ile biri varmış mevzuata yada yönetmeliğe göre bir engel teşkil eder mi?

Çok Yazılan Konular

2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuNisan 2023 kadroya geçen üniversite personeli sağlık bakanlığı sözleşmeli alıma başvuru yapabilir miSözleşmeli Mill Eğitim Bakanlığına tercih verildi ama gitmek istemiyor bir sıkıntı olur mu?iller arasi ckys suresiparamedikten tdsye geçişyol harcirahSağlık Teknikeri Güncel MaaşTıbbi sekreter eczaneGörev suistimaliAlt bölge tayini

Sözlük

lösev 2 totem 2 ebu süfyan 2 İyi geceler sözlük 2 güne bir söz bırak 3 Hansel Emmanuel 1 tenakuz 1 Göbeklitepe 5 herkesten uzaklaşmak 1 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 4

Son Haberler

Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdırSağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildiTHY'nin geçen yılki müşteri memnuniyeti yüzde 81 olduİstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduMurat Kurum'dan Başak Demirtaş'ın aday olmamasına dair açıklama

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı