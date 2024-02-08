KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2024 17:41
acil durum ve afet yönetimi

Acil durum ve afet yönetimi mezunuyum neredeyse 2 yıldır alım yok deprem oldu asrın felaketi dediler ama yine de kadro hakkı tanımadılar 2022 kpss puanımın yanmasını istemiyorum


Leblebi123
Aday Memur
08 Şubat 2024 18:31

tds oku


acildurumafetyönetim
08 Şubat 2024 19:14

okuyorum ama bitirilmiş bir bölüm ve puan var

Leblebi123, 57 dk. önce

tds oku

Toplam 2 mesaj

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