Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 17:46
Sürekli Görev Yolluğu (Harcırah)

Mazerete dayalı eş durumu yapacak eşim. Eşim harcırah alacak peki ben alacak mıyım? Eşim çalıştığım şehire gelecek ben ise aynı yerde çalışacam. Bir de bana da yatacaksa bu ödemeler ayrı ayrı mı yatar yoksa tek hesapta mı yatar?

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