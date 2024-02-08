KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 18:00
Merkezide kadro yakmaya çözüm buldum

Merkeziden açılan her kontenjan için yedek 2 kişi için daha kontenjan açılmalı.Diyelim o kpss puanı dönemi içinde kişi başka tercih döneminde başka kuruma geçti.Hemen onun yerine yedekte bekleyen kişi alınmalı.

Örnek Denizli 1 kontenjan açtı.Hemen peşindeki 2 kişi daha o kısma yedek aday seçilmeli.Eğer asil aday o sene içinde başka kuruma geçerse bir altında yedekte bekleyen aday alınmalı.

Yedek adaylar için de güvenlik soruşturması yapılmalı ve her an alıma hazır tutulmalı.

Böylece merkezide kadro yakma önlenir.

KISACASI Merkezi alımda da yedek ve asil adaylar belirlensin.

Nasıl fikir?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Şubat 2024 18:25

Şimdi ben merkezi atamada bir kurumda yedekteyim diyelim. Yedekteyim diye diğer alımları kaçırmam ki onlara da başvurur sözleşmeli bir alımla atanirım. Sonra merkezide atanan kadroyu bırakıp gitse bana sıra gelse, bu sefer de kendi kadromu bırakıp oraya mı gideceğim. Bu sefer de orasi yanmış olacak


SonsuzRuh
Memur
08 Şubat 2024 18:34

Denizli den Sivas a geçtin.Denizli ye yedek atandı.

Sivas'tan Urfa ya geçtikten sonra da zaten merkezi alım olmuş olacağı için zaten oraya asil ve yedek adaylar belirlenecek yeniden.Ha mülakatlı atanmaya kalktın diyelim.Bu kez de Sivas ta eski yedekte bekleyen aday oraya yerleştirilecek

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Şimdi ben merkezi atamada bir kurumda yedekteyim diyelim. Yedekteyim diye diğer alımları kaçırmam ki onlara da başvurur sözleşmeli bir alımla atanirım. Sonra merkezide atanan kadroyu bırakıp gitse bana sıra gelse, bu sefer de kendi kadromu bırakıp oraya mı gideceğim. Bu sefer de orasi yanmış olacak


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Şubat 2024 19:15

Ben tek kişi üzerinden örnek verdim ama binlerce kişi var o iş çok karışır. Bir de mesela iki yedek te baska bir sözleşmeliye atanmış olup gitmek istemeyebilir.

Herşeyi geçtim zaten kadro yakmanın önüne geçmek isteyen bunu dert eden çözüm düşünen kimse yok zaten, o yüzden çözüm üretmeye de gerek yok aslında:)

SonsuzRuh, 55 dk. önce

Denizli den Sivas a geçtin.Denizli ye yedek atandı.

Sivas'tan Urfa ya geçtikten sonra da zaten merkezi alım olmuş olacağı için zaten oraya asil ve yedek adaylar belirlenecek yeniden.Ha mülakatlı atanmaya kalktın diyelim.Bu kez de Sivas ta eski yedekte bekleyen aday oraya yerleştirilecek


SonsuzRuh
Memur
08 Şubat 2024 19:25

Ok

Kpsbirincisi, 14 dk. önce

Ben tek kişi üzerinden örnek verdim ama binlerce kişi var o iş çok karışır. Bir de mesela iki yedek te baska bir sözleşmeliye atanmış olup gitmek istemeyebilir.

Herşeyi geçtim zaten kadro yakmanın önüne geçmek isteyen bunu dert eden çözüm düşünen kimse yok zaten, o yüzden çözüm üretmeye de gerek yok aslında:)

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