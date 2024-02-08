Merkezide kadro yakmaya çözüm buldum

Merkeziden açılan her kontenjan için yedek 2 kişi için daha kontenjan açılmalı.Diyelim o kpss puanı dönemi içinde kişi başka tercih döneminde başka kuruma geçti.Hemen onun yerine yedekte bekleyen kişi alınmalı.

Örnek Denizli 1 kontenjan açtı.Hemen peşindeki 2 kişi daha o kısma yedek aday seçilmeli.Eğer asil aday o sene içinde başka kuruma geçerse bir altında yedekte bekleyen aday alınmalı.

Yedek adaylar için de güvenlik soruşturması yapılmalı ve her an alıma hazır tutulmalı.

Böylece merkezide kadro yakma önlenir.

KISACASI Merkezi alımda da yedek ve asil adaylar belirlensin.

Nasıl fikir?