Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2024 18:30
Lisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliği

Sağlık hizmetleri sınıfına verilen 0,37 katsayı lisansiyerlere ne zaman verilecek çok büyük adaletsizlik oldu.. biz lisansiyerler diyetisyen fizyoterapist psikolog sağlık hizmeti sunmuyor muyuz ses cıkarmazsak birlik olmazsak daha kötü günler bizi bekliyor


vhki6640
Aday Memur
08 Şubat 2024 19:04
buna maliye izin vermiyor bakanlık teklifi sundu toplu sözleşmede
Toplam 1 mesaj

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