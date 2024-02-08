Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 18:51
Sözleşmeli Destek Personeli'nin Maaşı Düşürüldü!!!!!

Şubat 2024 Maaş bordroma baktığımda Ocak ayı ile arasında 1250 TL fark olduğunu fark ettim. Kurumun tahakkuk birimiyle görüştüğümde Ocak ayında 17.558 olan sözleşme ücretinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 16.030'a düşürüldüğü söylendi. Bu durumun sadece Sözleşmeli Destek Personeli'ni kapsadığını, sebebinin ise Sözleşme ücretlerinin asgari ücretin üzerinde kalmasından dolayı Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan yeni düzenleme sonucu olduğunu öğrendim. Tüm Sözleşmeli Destek Personeli bu düzenlemeye tabii olacak ve bundan sonra maaşları buna göre düzenlenecektir.

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