KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 18:52
çsgb turizmden yerleşenler
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sonuçları açıklandı. yedek çıktim.kimler yerleşti arkadaşlar buradamı

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 19:13

Branş dışında ne kriteri vardı bunun yaa 14. Grup çeko onda sıkıntı yok sorun ne ki başvurumu iptal etmişler yaş sınırı mı vardı ki ben atladım onu


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Şubat 2024 19:19

Olmadı mı , puanlar kaça düşmüş.

Mehmet-şeker, 16 dk. önce

Branş dışında ne kriteri vardı bunun yaa 14. Grup çeko onda sıkıntı yok sorun ne ki başvurumu iptal etmişler yaş sınırı mı vardı ki ben atladım onu


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 19:21

Anlamadım ki başvurunuz kurum tarafından iptal edildi diyo kpss sıralaması mevzusu değil. Doğru gruba da başvurdum halbuki

Kpsbirincisi, 10 dk. önce

Olmadı mı , puanlar kaça düşmüş.

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