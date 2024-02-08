KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Şubat 2024 19:42
Muvazzaf Astsubaylık İngilizce - FYT

Merhaba dostlar. İngilizce sınavından 80 aldım ve sınav sonucunda fyt tarihi 14.02.2024 olarak yazıyor. Ancak tercihlerim kısmında 15.02.2024 olarak yazıyor. Burada hata mı var yoksa fyt mülakat başlangıç tarihi genel olarak 14 şubatta başlayacağı için mi yazmışlar tam anlayamadım.

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