Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 19:52
C dilimi silahlı polis operasyon tazminatı hakkında?

C dilimli silahlı polis operasyon tazminatı alır mı.c dilimi işitme kaybından md16 biriminin faal görevleri dışında çalıştırılması uygundur şeklinde rapor var.Cevap verenlere teşekkürler

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