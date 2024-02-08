KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 19:57
Ticaret bakanligi gumruk muhafaza ve muayene memuru

Başvurular 8 gün önce bitti sonuçlar ne zaman açıklanır bundan önceki alım kaç günde açıklanmıştı bilen varsa aydınlatabilir mi ?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 20:10

Daha başvuruları onaylayamamışlar yaa


Gümrükmuhafız
Kapalı
08 Şubat 2024 20:22
sırf cevap yazmak için üyelik açtım saat 4gibi açıklandı Mehmet şeker olmadı üzgünüm
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Daha başvuruları onaylayamamışlar yaa


Gümrükmuhafız
Kapalı
08 Şubat 2024 20:24
bakanlığın sıtesı duyurularda n bakabılırsınız muhafaza tabıkı 70 kere düştü muayne 76,77
Gümrükmuhafız, 1 saat önce
sırf cevap yazmak için üyelik açtım saat 4gibi açıklandı Mehmet şeker olmadı üzgünüm

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 20:37

Musyeneye başvurum puanım 76.748 söyleyecek başka birşeyim yok. 0.003 puan ;) ;)

Gümrükmuhafız, 1 saat önce
bakanlığın sıtesı duyurularda n bakabılırsınız muhafaza tabıkı 70 kere düştü muayne 76,77

Gümrükmuhafız
Kapalı
08 Şubat 2024 20:38
hayırlısı olsun
Mehmet-şeker, 49 dk. önce

Musyeneye başvurum puanım 76.748 söyleyecek başka birşeyim yok. 0.003 puan ;) ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 20:51

94 ile başvuran var arkadaş yuh artık yaaa gerçekten ama gerçekten yuh başka diyecek sözüm yok

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