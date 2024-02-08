KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Şubat 2024 20:02
MSB Sivil Memur Temini

Başvurular ne zaman açıklanır, kaç puanla kapatır önceki alımlardan bilgisi olanları bekleriz.

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