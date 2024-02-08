Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 20:10
Amirin 4/B li personele tutanak tutması

Amirin tek bir tutanakla 4/b çalışanı meslekten ihraç etme yetkisi var mıdır? ve sürekli en ufak tartışmada tutanakla memuru tehdit etmesine karşı memurun izlemesi gereken yol nedir?


Ysf555
Aday Memur
08 Şubat 2024 20:50

Mobingten dava açabilirsiniz özelden konuyu yazarsanız yardımcı olmaya çalışayım

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