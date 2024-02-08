KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 20:24
tıcaret bakanlığı açıklandııııı
saat 4gıbı bakanlığın sıtesı duyurularda

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 20:38

0.003 puan ile kaldım ne kadar da tatlı ;) umudum kültür turizm artık ;)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gençlik çalışanı mülakatına gitmekten vazgeçtimKultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)4001 Tarım Orman ın kapatacağı puanKPSS Çalışma Arkadaşı Arıyorum 90+Gsb Mülakatına bunu bilerek gidin(En önemli 2 madde)kültür turizm bakanlığı büro personeli2023/2 DHMİ atananlarİstifa acil

Sözlük

avam 1 tercih etmek 1 2024 1 lisanımünasip 1 eyyamcı 1 gurgur baba 1 yegane 1 Kuşluk DuhaNamazı 1 Bana bir gününü anlat 2 ismet 1

Son Haberler

Tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiMersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli tutuklandıRapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haberÖmer Çelik'ten muhalefete yanıt: Hepinize yeterizTürkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı