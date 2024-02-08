4001 Tarım Orman Bakanlığı Puan Analizim

Gsb den vazgeçip Tarım Ormana Başvurma Potansiyeli olanlar.

Bu kişiler Gsb ye başvurdular.Şimdi puanlarını buralara kullandılar.Bakın bakalım kaç kişi var önünüzde. ;)

88.5 taban puan tahminimde ısrarcıyım.30 tercih hakkı olduğu için tek il tercihi yapan kişileri diğer illere dağıttığınızda bu puanın altına düşmeyeceğini analiz ettim.Gsb alımına göre tercih verenler doğru yaptı.En başından bunu baz alarak tercih yapsanız en azından tercih edeceğiniz ile başvuranların adedini tahmin ederek tercih yapardınız ;)

Diğer illeri yazmaddım sadece 86+ sınırının üstündeki kesin üstleri yazdım.Bunların dışında daha çok il var.83+,84 + gibi onları dahil etmedim.

Min Puan// Kişi Sayısı//Şehir

86+ 9 Adana

89+ 9 Ankara

88+ 6 Antalya

86+ 6 Batman

86+ 3 Bingöl

87+ 3 Elazığ

86+ 24 İstanbul

86+ 21 İzmir

86+ 12 Maraş

89+ 3 Kayseri

86+ 9 Kırıkkale