Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 20:53
Müdür Yardımcılığından il içi tayin isteme

3 ay önce ilk defa yönetici atamaları kapsamında Müdür Yardımcısı olarak atandım. Süre şartına bakılmaksızın ilici istege bagli tayin başvurusunda bulunabilir miyim? İstifa etmeme gerek var mı?

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