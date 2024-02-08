Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 20:55
hizmetli

Adliyede görev yapan hizmetli (temizlik) lojmanlarda temizlik yapar mı

Çok Yazılan Konular

Sandık görevlisiİstifa İçin Acil YardımPromosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaKurumlar arası geçiş hk.Adalet Bakanlığından 399 a geçişadalet bakanlığı geçici görevlendirme iptaliAdliyelerde çay ocaklarıUYAP SorunsalıMutemet arkadaşlar bakarsaHizmet gereği il dışı tayin

Sözlük

Denzel Washington 2 Arif susam 2 kamyon arkası yazıları 1 Güvey 1 2024 1 kündekari 1 Kuşluk DuhaNamazı 1 osman 2 miraç kandili 2 musa isminin anlamı 1

Son Haberler

Tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiMersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli tutuklandıRapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haberÖmer Çelik'ten muhalefete yanıt: Hepinize yeterizTürkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı