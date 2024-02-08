20 yıl öğretmenlik =Başöğretmenlik

2 gün öncesinin haberi 2 sitede gördüm..burada böyle bir başlık görmediğim için sormak istedim..bu haber doğru mu?

Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre uzman öğretmenlik için 7 yıl, baş öğretmenlik için 14 yıl gibi bir süre şartının getirilmesi beklendiği bilgisi yer alıyor.

Yeni düzenlemede yer alacak diğer maddeler neler?

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, son yapmış olduğu açıklamasında, başöğretmenlikte aranan 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapma süresi şartının kaldırılacağını dile getirerek konu ile ilgili şu bilgileri aktardı;

Bakan Tekin, 20 yılını dolduran öğretmenlere direkt olarak başöğretmen olma fırsatı tanınacağı yönünde açıklama yaparak, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için geçerli olan süreye, ücretli öğretmenlikte geçirilen sürelerde dahil edileceğini açıkladı