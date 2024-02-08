Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 21:24
20 yıl öğretmenlik =Başöğretmenlik

2 gün öncesinin haberi 2 sitede gördüm..burada böyle bir başlık görmediğim için sormak istedim..bu haber doğru mu?

Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre uzman öğretmenlik için 7 yıl, baş öğretmenlik için 14 yıl gibi bir süre şartının getirilmesi beklendiği bilgisi yer alıyor.

Yeni düzenlemede yer alacak diğer maddeler neler?

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, son yapmış olduğu açıklamasında, başöğretmenlikte aranan 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapma süresi şartının kaldırılacağını dile getirerek konu ile ilgili şu bilgileri aktardı;

Bakan Tekin, 20 yılını dolduran öğretmenlere direkt olarak başöğretmen olma fırsatı tanınacağı yönünde açıklama yaparak, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için geçerli olan süreye, ücretli öğretmenlikte geçirilen sürelerde dahil edileceğini açıkladı


Peyami.safa81
Aday Memur
08 Şubat 2024 21:45

Seçimden önce belki yaparlar ama seçimden sonra rüyanda bile göremezsin.


araftaki vatandaş
Şef
08 Şubat 2024 22:58
dedik dedik inanmadınız bak noldu şimdi?

christophers
Aday Memur
08 Şubat 2024 23:09

Uzman öğretmenin veya baş öğretmenin, göreve yeni başlamış bir öğretmenden farkı ne? Hadi şöyle soralım, baş öğretmen, uzman öğretmenin yapamadığı neyi yapıyor da baş öğretmen olmuş? Şu sistemi savunan, devamını ve geliştirilmesini isteyen gerçekten sorunludur. Üç kuruş para fazla alacağız diye göz yumduğunuz şeyin ne olduğunu bi idrak edin önce. Öğretmenler 1 milyon kişilik bir camia iken bu şekilde bölünmek ve hakları kısım kısım gasp edilmek isteniyor olabilir. Dikkat edin ileride başımıza daha ne işler açılacak

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