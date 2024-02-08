KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2024 21:47
2024/4 Tarım Ortaöğretim Güvenlik

Merhaba arkadaşlar,

Başvuruyu yaptım ancak sertifikam var kart emniyette, sonuçlar açıklanana kadar gelmiş olur. Kılavuz son başvuru tarihi itibarıyla kartın basılmış olması gereklidir diyor; bakanlığı aradığımda sonuçlar açıklanana kadar çıkmış olması yeterli diyor.

Bununla ilgili bilgisi olan var mı?

Silahlıyım silahsıza başvurmam sorun olur mu?

Bir de ortaöğretim kaçla kapatır sizce?

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